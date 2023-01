Classe 2006, portiere del Sant'Elena in Eccellenza: Domiziano Tirelli è stato ora convocato per una selezione under 17 della Lega nazionale dilettanti. Mercoledì sarà a Roma al centro La borghesiana convocato dal Ct Sanfratello.

Un traguardo di prestigio meritato dopo le belle prestazioni del ragazzo con la sua squadra dopo che nel 2022 era stato convocato per l'under 16. Alla Borghesiana ci saranno anche altri ragazzi sardi. Come Luppu di Oliena, del Taloro che ha già segnato in Eccellenza e Secci del Vallermosa.

Domiziano Tirelli è da alcuni anni seguito da diverse società: un ragazzo serio, innamorato del calcio e del suo ruolo di portiere: forte tra i pali e nelle uscite, è sicuramente tra i giovani talenti più promettenti in Sardegna. Lui non si monta la testa: è ambizioso ma sa che nel calcio bisogna fare anche tanti sacrifici. Ed è quello che sta facendo con grande professionalità. Il talento è dalla sua parte.

