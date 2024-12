Nuovo acquisto del Castiadas che ha tesserato l'attaccante Riccardo Pulcrano, classe 2005.

Il ragazzo ha iniziato la sua trafila nelle giovanili del Cagliari Calcio, per passare poi nella under 19 del Monastir, che poi la inserito nella rosa della prima squadra.

Pulcrano ha vinto il campionato regionale under 19 per ben due anni di fila e ha fatto il suo esordio in Eccellenza, segnando due reti. Sempre con il Monastir lo scorso anno ha vinto il campionato di Promozione.

© Riproduzione riservata