Il 2022 di anticipi per le squadre sarde si completa domani, con le ultime partite spostate al sabato. Sono diciassette fra Serie D (due), Eccellenza (quattro) e Promozione (ben undici).

Serie D. Sedicesima giornata, penultima d'andata, poi turno infrasettimanale mercoledì e per questo due sarde su quattro hanno deciso di anticipare entrambe domani alle 14.30.

L'Atletico Uri è penultimo a pari punti col Portici, che affronterà fra cinque giorni in Campania: prima dello scontro diretto prova a rialzarsi contro la Palmese, cercando una vittoria che manca dal 6 novembre. I giallorossi hanno tesserato il difensore Andrea Congiu, ex di varie squadre sarde ma preso dal Locri, arriva un sassarese anche nei campani: Fabio Oggiano, ultima volta nell'Isola nel 2014 all'Olbia. Più tranquilla l'Ilvamaddalena, decimo a 20 punti: la formazione di Aldo Gardini, dopo quattro pareggi nelle ultime cinque, è ospite della Vis Artena prima in zona playout a -4.

Eccellenza. Nel massimo campionato regionale alle 15 di domani via al girone di ritorno. Il Latte Dolce capolista prova a portarsi almeno momentaneamente a +6 sul Budoni, che domenica riceverà il Ghilarza, giocando a Nulvi col Calangianus che si trova a metà classifica. Si sposta a Bonorva il Bosa, per ospitare l'Ossese reduce da due sconfitte consecutive. I bianconeri cercano il rilancio e ritrovano l'attaccante Michele Chelo, che ha scontato la squalifica. Allo "Zoboli" il Carbonia (col rientro di Lorenzo Isaia) cerca punti per la dodicesima giornata di fila contro il Lanusei, che all'ultima ha ottenuto un pari pur in formazione rimaneggiata. L'ha fatto ad Arbus, squadra che attende la Ferrini in ripresa ma senza vittorie fuori casa da tre mesi.

Promozione. Domani le big del Girone A. In testa ora Guspini e Villasimius a pari punti: biancorossi di scena a Gonnosfanadiga, sarrabesi in casa con l'Asseminese.

A -4 Castiadas e Verde Isola, la squadra di Cristian Dessì anticipa sul campo dell'Atletico Cagliari. Anche nel Girone B si gioca alle 15: Abbasanta-Santa Giusta, Bittese-Posada e Fonni-Atletico Bono. Nel C quasi tutta la giornata di sabato: alle 15.30 Sennori-Ozierese, mezz'ora prima Coghinas-Oschirese, Porto Torres-Bonorva, Thiesi-Stintino e Usinese-Luogosanto.

© Riproduzione riservata