Ora la notizia è ufficiale. Alberto Piras è stato confermato alla guida del Lanusei che prepara il campionato di Eccellenza, riconquistato col successo, colto nell'ultima stagione di Promozione. Una conferma scontata e meritata.

«La guida tecnica dell’ASD Calcio Lanusei resta saldamente nelle mani di Alberto Piras- scrive la società.Determinazione, lavoro e passione: mister Piras continuerà a essere il punto di riferimento del nostro progetto sportivo. Con lui ripartiamo con ambizione e con la voglia di costruire un’altra stagione da protagonisti».

Il Lanusei ha vinto il girone A della Promozione con uno straordinario girone di ritorno: ora si torna in Eccellenza col sogno maari di riconquistare in futuro quella serie D che per anni ha avuto il Lanusei grandissimo protagonista sino a sfiorare alcuni anni fa la conquita della serie C.

© Riproduzione riservata