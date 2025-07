Nuovo acquisto del Santa Teresa di Gallura che ha tesserato l'attaccante Oli Oro che in Sardegna ha già fatto bene con la maglia del Villasimius.

La società lo definisce: «un riferimento solido in attacco, completo, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa grazie a un fisico imponente e a un grande senso del gol. Un attaccante moderno, che abbina struttura e tecnica, sacrificio e determinazione. Punto di riferimento per la squadra dentro e fuori dal campo».

