La lunga trattativa per portare Gianluca Contini a Olbia ha avuto successo. Questa mattina il club gallurese ha reso noto l’arrivo dell’attaccante di proprietà del Cagliari in prestito per la prossima stagione di Serie C.

Classe 2001, Contini è reduce dall’esperienza al Legnago, squadra con cui ha debuttato tra i professionisti, proprio in Serie C, totalizzando 31 presenze e 8 gol nel girone A. Nato a Massa Marittima, si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Cagliari, e in rossoblù è stato capocannoniere del campionato Primavera 1 con 18 reti realizzate nella stagione 2020/2021.

Il giocatore ha già raggiunto la squadra di Roberto Occhiuzzi in ritiro a Buddusò e potrebbe esordire in maglia bianca già stasera, a partire dalle 19, nel test con l’Atletico Uri allo stadio “Borucca”.

