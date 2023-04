Rush finale in Eccellenza: 180' alla conclusione della stagione regolare, sabato alle 16 si gioca tutta in contemporanea la penultima giornata. Fermi invece i campionati dalla Promozione in giù, dove si riprenderà domenica 16 aprile con la chiusura il 23.

Duello a distanza. Domenica scorsa si è creato un solco potenzialmente decisivo fra Latte Dolce e Budoni, coi sassaresi vittoriosi 0-2 a Iglesias e i galluresi fermati sul 3-3 a Lanusei. Il +2 per la squadra di Mauro Giorico non vale ancora la Serie D, ma se dopodomani dovesse avere la meglio nel derby sull'Ossese e il Budoni non dovesse fare altrettanto in casa con la Ferrini a Sassari sarebbe festa anticipata. Altrimenti tutto rinviato all'ultima giornata, entrambe in trasferta: San Teodoro-Latte Dolce e Villacidrese-Budoni. In caso di arrivo a pari punti spareggio in campo neutro, chi arriva secondo va alla fase nazionale playoff perché quella regionale è annullata per eccesso di distacco.

Corsa salvezza. Si giocherà ad Alghero Bosa-Monastir, ultimo "esilio" per la formazione dell'allenatore-giocatore Salvatore Carboni da tempo lontana dal suo impianto. Per gli ospiti è un match decisivo, perché ora sono penultimi a quota 30 e non hanno più possibilità di sbagliare: l'obiettivo è giocarsi tutto nella partita conclusiva in casa con la Nuorese, ora a +1 e che dopo la grande rincorsa sabato riceve il Ghilarza. Appaiato coi verdazzurri c'è il Sant'Elena, atteso a Villaperuccio dal Carbonia dopo aver ritrovato la vittoria domenica scorsa con l'Arbus. Il Lanusei, quintultimo a 33, a oggi giocherebbe i playout con ritorno in casa: per i biancorossoverdi trasferta a Gavoi col Taloro. Può invece festeggiare dopodomani il Li Punti, fino a due mesi fa spacciato e ora prima delle salve attesa dalla trasferta di Calangianus. Senza nulla da dire Arbus-Tharros (padroni di casa già retrocessi) e Iglesias-San Teodoro.

