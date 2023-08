Lunedì è scaduto il termine per il pagamento della prima rata di iscrizione ai campionati regionali sardi, che perfezionava la partecipazione ai tornei per la stagione 2023-2024, con il Comitato Regionale che in questi giorni ha provveduto a verificare quanto inviato dalle società. In Eccellenza tutte in regola le diciassette aventi diritto, idem in Promozione dove sono trentasei. Rinunciano in cinque: Andromeda, Narboliese e Torpè in Prima Categoria (dove restano in sessanta), Atletico Maddalena e Villanovatulo in Seconda (sono novanta).

La composizione. Nel prossimo Consiglio Direttivo, previsto per lunedì, si definiranno gli organici: in Eccellenza, dove hanno presentato domanda di ripescaggio Usinese e Monastir (in ordine di graduatoria), si può restare a diciassette oppure salire a diciotto inserendo l'Arzachena, che l'ha richiesto a fine luglio e si sta già muovendo dopo la mancata iscrizione in Serie D con Sandro Acciaro nominato nuovo allenatore. In Promozione presumibile il ritorno a due gironi, dopo i tre delle scorse due stagioni, che sarebbero da diciotto squadre l'uno. Per la Prima Categoria probabile si proceda con quattro ripescaggi, per avere altrettanti gironi da sedici club: in ordine di graduatoria figurano Dorgalese, Senorbì, Perdaxius, Ollolai, San Vito, Folgore Tissi, Uragano Pirri, Decimo 07, Atletico FC Sanluri, Sardara, Florinas, CUS Sassari e Virtus Villamar.

© Riproduzione riservata