La pallavolo si ferma per le prossime due giornate. La Federazione ha comunicato lo stop per tutti i campionati di Serie B, che vede coinvolte squadre sarde in B maschile, B1 femminile e B2 femminile. Non si giocheranno dunque le gare programmate inizialmente per questo weekend e per il prossimo del 22 e 23 gennaio.

I rinvii. Una decisione resa necessaria alla luce dei sempre più continui rinvii, si legge nella nota diffusa della Federvolley. Al momento sono 161 le partite da recuperare (63 in B maschile, 35 in B1 femminile e 63 in B2 femminile), di cui 149 sono nello scorso turno. Le squadre potranno comunque proseguire regolarmente con gli allenamenti, nel rispetto dei protocolli vigenti, ma sono vietate amichevoli.

Ultimo turno. Sabato e domenica sono scese in campo solamente quattro formazioni sarde. In B2 femminile, la San Paolo si è aggiudicata il derby contro l'Alfieri Ajò Energia in tre set. Prima in classifica, la squadra di Matteo Gramignano ha conquistato la nona vittoria in altrettante gare con i parziali di 25-18, 25-7 e 25-11 in una partita a senso unico. In Serie B maschile, la Silvio Pellico 3P si è arresa 3-0 in trasferta contro l'Isolasacra Athlon. Vittoria e primato per il Cus Cagliari, che ha battuto in tre set l'ex capolista Lazio con i parziali di 26-24, 25-21 e 25-15.

© Riproduzione riservata