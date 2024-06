Da lunedì a venerdì andrà in scena la terza edizione del Trofeo Benedetto Piras, manifestazione Under-17 dedicata alla memoria dello storico dirigente, fra i principali del calcio sardo, scomparso nel 2019 e che per oltre quarant'anni ha guidato il Comitato Regionale isolano.

Saranno otto le rappresentative al via: nel Gruppo A Lazio, Sicilia, Toscana e Umbria, nel Gruppo B Calabria, Liguria, Piemonte e Sardegna. Si gioca a Castiadas (campo base del torneo, che ospiterà anche una delle semifinali giovedì alle 17 e la finalissima venerdì), Cardedu, Jerzu, Lanusei, Muravera, Perdasdefogu, Settimo San Pietro, Tertenia e Villasimius (dove si terrà l'altra semifinale). La Sardegna, guidata da Davide Canosa, nella fase a gironi sfiderà la Liguria lunedì a Tertenia, la Calabria martedì a Castiadas e il Piemonte mercoledì a Muravera (tutte con inizio alle ore 17).

La mission. Per questa terza edizione del Trofeo Benedetto Piras, che nel 2022 ha visto trionfare il Lazio e un anno fa la Toscana, c'è un'iniziativa particolare definita dal Comitato Regionale sardo e dal Dipartimento di Responsabilità Sociale della Lega Nazionale Dilettanti.

«Saremo la regione pilota per il primo torneo ecosostenibile», afferma il presidente Gianni Cadoni, anche vicepresidente LND Area Centro. «Per ogni gol segnato saranno piantati cinque alberi in una zona, il Montiferru, colpita alcuni anni fa da dei terribili incendi. In più, in accordo con Forestas, cercheremo di ripristinare un'altra area boschiva a Cuglieri e faremo in modo di eliminare la carta sostituendola con QR Code e informatica, oltre alla sostituzione delle bottiglie di plastica con borracce in alluminio e bottiglie biodegradabili. Pensiamo anche di dare un premio disciplina per la formazione che si distinguerà dentro e fuori dal campo, come facciamo sempre in questi tornei. E, alla fine di questo percorso, si produrrà una valutazione d'impatto: un documento che permetterà alla manifestazione di essere la prima di una lunga serie a livello nazionale».

