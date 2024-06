C'era anche il presidente della LND Giancarlo Abete questo pomeriggio a Muravera, a seguire la partita fra le rappresentative Under-17 di Sardegna e Piemonte (1-1) che ha chiuso il Gruppo B della terza edizione del Trofeo Benedetto Piras. Il numero uno dei dilettanti, assieme al presidente del Comitato Regionale Sardegna Gianni Cadoni, ha assistito in tribuna al Comunale al pareggio che qualifica la rappresentativa padrona di casa in semifinale contro la Sicilia, in programma domani alle 17 in contemporanea con l'altro incontro Piemonte-Toscana. La prima si disputa a Castiadas, che venerdì pomeriggio ospiterà anche la finale, la seconda a Villasimius.

Terza giornata. Oggi pomeriggio si è conclusa la fase a gironi della terza edizione del torneo Under-17 intitolato allo storico dirigente sardo, presidente del Comitato Regionale Sardegna dal 1981 al 2008 e scomparso nel 2019, con le partite che hanno dato gli ultimi verdetti. La rappresentativa della Sardegna, guidata da Davide Canosa, ha trovato il punto qualificazione contro il Piemonte Valle d'Aosta, che si prende il primo posto nel Gruppo B: al vantaggio di Ferraris al 35’ ha risposto un bel diagonale di Nicolò Scano all’8’ della ripresa, per il definitivo 1-1. Finisce invece 0-0 lo scontro diretto al vertice del Gruppo A fra Toscana e Sicilia: a Villasimius il pareggio premia questi ultimi, che chiudono in testa per il maggior numero di gol segnati nel girone (sette contro sei). Eliminate Liguria e Calabria (che pareggiano 2-2 a Settimo San Pietro) dal girone sardo, così come Lazio e Umbria dall’altro (4-1 a Castiadas). Come classifiche nel Gruppo A Sicilia 7, Toscana 7, Lazio 3, Umbria 0; nel B Piemonte VdA 7, Sardegna 5, Liguria 2, Calabria 1.

