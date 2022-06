Arriva una sconfitta per la Rappresentativa Sardegna Under-17 nella seconda giornata del Trofeo Benedetto Piras. A Dorgali è l'Emilia Romagna a vincere per 1-2, trovando i primi tre punti dopo aver perso ieri all'esordio. Sblocca Mignani al 42', poi nella ripresa firma la doppietta personale al 23' rendendo ininfluente il gol di Serrau tre minuti dopo. Per la rappresentativa sarda, guidata da Andrea Pia, ancora niente prima vittoria dopo il 2-2 di ieri contro il Friuli. Nell'altra partita del girone a Oliena finisce 1-1 Friuli-Umbria, in classifica Umbria 4, Emilia Romagna 3, Friuli 2 e Sardegna 1. Nel Gruppo B Liguria-Lazio 1-2 e Calabria-Toscana 0-4, in classifica Lazio 6, Liguria e Toscana 3, Calabria 0.

Ultima giornata. Domani si completa la fase a gironi e si conosceranno quindi le due vincenti, che si affronteranno al "Polese" di Cagliari sabato alle 17.30 nella finalissima della prima edizione del torneo intitolato alla memoria dell'ex presidente del Comitato Regionale sardo. Alle 17 per il Gruppo A Umbria-Sardegna (Torpè) ed Emilia Romagna-Friuli (Siniscola), per il Gruppo B alla stessa ora Lazio-Toscana (Olbia) e Liguria-Calabria (Golfo Aranci).

