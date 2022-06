Saranno le rappresentative Under-17 di Friuli e Lazio a contendersi la prima edizione del Trofeo Benedetto Piras, nella finale in programma sabato alle 17.30 al "Polese" in viale Marconi a Cagliari (ingresso gratuito). Le due selezioni hanno vinto i rispettivi gironi e dopodomani si giocheranno il titolo del torneo intitolato alla memoria dello storico dirigente sardo, scomparso nel 2019 e presidente del Comitato Regionale dal 1981 al 2008.

Ultima giornata. Finisce senza vittorie ma con un pirotecnico 4-4 l'esperienza della rappresentativa sarda. Contro l'Umbria a Torpè la formazione allenata da Andrea Pia va all'intervallo sotto 2-1, poi si porta sopra prima 2-3 e successivamente 3-4 subendo il pareggio al 90'. In gol per i sardi Arangino, Brai, Serrau e Zuddas. Pari che tuttavia non serve all'Umbria per vincere il girone, perché a pari punti è il Friuli ad avere la meglio dopo l'1-3 all'Emilia Romagna di Siniscola. Classifica finale Friuli e Umbria 5, Emilia Romagna 3, Sardegna 2. Nel Gruppo B Lazio-Toscana 1-1 a Olbia e Liguria-Calabria 3-1 a Golfo Aranci, in classifica Lazio 7, Liguria 6, Toscana 4, Calabria 0.

