In vista del prestigioso torneo di Mannheim, una delle rassegne giovanili più quotate del panorama mondiale, il selezionatore della Nazionale Under 18 di basket maschile, Marco Sodini, ha convocato come riserve a casa ben tre atleti isolani.

In caso di forfait tra i 16 titolari scelti per l'Albert Schweitzer Tournament, sono pronti a subentrare i cestisti sassaresi classe 2006 Alessandro Dore (Dinamo Sassari), Federico Mazzoleni (Pallacanestro Cantù) e Stefano Trucchetti (College Basket).

In qualità di assistente allenatore, inoltre, sarà presente il tecnico di Porto Torres Antonello Sorci.

Gli azzurrini si ritroveranno mercoledì 27 marzo a Roma. Due giorni più tardi è prevista la partenza alla volta della Germania, dove - sabato 30 marzo alle 20.30 - ci sarà il match d'esordio contro la Serbia. Nei due giorni successivi, l'Italia affronterà prima la Cina, poi la Germania.

