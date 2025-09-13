Tocco divino per il Tortolì che domani debutta in Eccellenza. Don Battista Mura, parroco di San Giuseppe, nel quartiere di Monte Attu, zona in cui insiste l’impianto sportivo “Fra Locci”, ha accolto l’invito del club e ha benedetto la squadra.

Un messaggio augurale, quello del sacerdote che ha riunito giocatori, staff tecnico e dirigenti, fra i quali il vicesindaco Luigi Cardia, a centrocampo per qualche minuto di riflessione. Il parroco, oltre a riservare parole di incoraggiamento in vista dell'inizio del torneo, ha catechizzato i ragazzi sull’importanza sociale dello sport e del gioco che diffondono i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, principi fondanti di ogni società sana e straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita. Domani i rossoblù sono attesi dall’esordio in campionato: al “Fra Locci” arriverà il Carbonia.

