Quello che si gioca oggi è per Torres e Olbia un turno pre pasquale che promette grandi emozioni.

In occasione della 36ª giornata del campionato di Serie C, i sassaresi ospitano la Carrarese mentre i galluresi vanno a far visita alla Recanatese. A caccia le due formazioni sarde di punti che possano chiudere il discorso della salvezza diretta, appaiati, rossoblù e bianchi – reduci da importanti successi rispettivamente contro Fiorenzuola e Alessandria – a quota 38 in classifica, a +4 sui playout a tre turni dalla fine della stagione regolare.

Si tratta in entrambi i casi di sfide dalle mille insidie. In campo alle 14.30, la Torres affronta una Carrarese in corsa per il quarto posto e imbattuta da undici giornate. Gioca invece alle 20.30 l’Olbia in casa della Recanatese, già salva ma non per questo più facile da piegare, come dimostra un girone di ritorno in cui i marchigiani si sono distinti per risultati, protagonisti della seconda parte del torneo con uno dei migliori trend.

