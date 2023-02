Le scelte definitive per il derby di Olbia il tecnico Sottili le farà domani dopo la seduta di rifinitura. L'impressione è che verrà confermato l'undici di partenza visto contro l'Alessandria. Il recupero di Lora dovrebbe lasciare inalterato il centrocampo, il trequartista Lisai invece potrebbe essere tenuto come jolly da giocare nella ripresa.

In attacco conferma per i gemelli del gol Diakite e Scappini, con Omoregbe pronto a subentrare per sfruttare la sua rapidità.

Al “Nespoli” mancheranno i tifosi della Nuova Guardia. «Domenica, per la prima volta dopo anni, la Torres non sarà seguita dal nostro gruppo. Una decisione drastica ma necessaria perché non possiamo rimanere indifferenti a ciò che sta accadendo», scrivono gli ultras del gruppo Nuova Guardia in un comunicato.

Il riferimento è ai provvedimenti presi dopo gli scontri tra componenti della stessa tifoseria organizzata della Curva Nord durante la gara al “Vanni Sanna” contro la Lucchese. Erano dovute intervenire le forze dell’ordine per calmare gli animi. «Stavolta il numero dei colpiti è pesante e, in alcuni casi, si è calcata la mano per far fuori chirurgicamente chi frequenta attivamente da una vita ma chi crede di farci fuori dovrà lottare parecchio perché siamo duri a morire e, come ci insegna la storia, sappiamo bene che noi saremo sempre lì».

