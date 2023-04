Finisce alla fase eliminatoria l’avventura delle rappresentative sarde nel Torneo delle Regioni. Nell’ultima giornata hanno affrontato, a Centallo, la Toscana. Non basta la vittoria (1-0) all’Under 19 che chiude in terza posizione. Per la squadra di Antinori ha segnato Grassi al 7’ della ripresa.

Sconfitta (1-3) l’Under 17. I sardi sono passati in vantaggio al 14’ con Boi. Un minuto dopo il pareggio di Rosaia. Al 31’ il sorpasso dei toscani con Campera. Nella ripresa, al 28’ la terza rete di Pazzagli.

Battuta d’arresto (1-2) pure per l’Under 15. La squadra toscana ha aperto le danze al 14’ con Di Luca. Al 17’ il pari di Troisi. Nella ripresa il gol di Fiacchini, al 35', ha condannato la squadra di Malfitano.

Pareggio (1-1) inutile per la rappresentativa femminile. Toscana avanti al 28’ con Papi. Nel secondo tempo, al 45’ il gol dell’1-1 di Scanu.

Classifiche:

Under 19: Liguria 7, Campania 6, Sardegna 3, Toscana 0. (Campania-Liguria 0-1);

Under 17: Campania 7, Toscana e Liguria 4, Sardegna 1. (Campania-Liguria 2-0);

Under 15: Toscana 7, Liguria 5, Sardegna 3, Campania 1. (Campania-Liguria 1-1);

Femminile: Toscana 5, Liguria e Sardegna 4, Campania 2. (Campania-Liguria 0-0).

© Riproduzione riservata