Primo impegno del 2025 per le compagini impegnate nei tornei sardi di basket. Si riprende a ranghi quasi completi. Unica eccezione è il girone Nord di Divisione Regionale 2, che scenderà in campo solamente il prossimo weekend.

Serie B Femminile. Ripartirà dall’impegno casalingo contro la Virtus Cagliari, il percorso della capolista Antonianum Quartu. Il San Salvatore, diretta inseguitrice, sarà invece impegnata sul parquet dell’Astro. Ecco il quadro della prima giornata di ritorno: Cus Cagliari-Il Gabbiano, domani ore 18; Su Planu-Elmas, domani ore 17; Antonianum Quartu-Virtus Cagliari, domenica ore 18.30; Astro-San Salvatore, domenica ore 20.30; Mercede Alghero-Nulvi (06/02). Riposa Pallacanestro Nuoro.

Divisione Regionale 1. Turno fuori casa per la coppia di testa. La Demones Ozieri andrà a far visita all’Emas, mentre il Carbonia giocherà in casa dell’Astro. Da segnalare anche il derby dell’oristanese tra Terralba e Oristano Basket. La 14sima di andata: San Sperate-Atletico Cagliari, domani ore 18.30; Isola Gas Terralba-Oristano Basket, domani ore 19; Elmas-Demones Ozieri, domani ore 19; Fisiokons Aurea Sassari-Genneruxi, domani ore 17.30; Astro-Carbonia, domenica ore 18.30; San Salvatore-Arzachena, domenica ore 19; Basket Mogoro-Sap Alghero (20/03). Riposa Iglesias.

Divisione Regionale 2. Nel girone meridionale tutti in campo per un turno in formato “spezzatino”. Le prime gare domani (gioca anche la prima in classifica Assemini), le ultime mercoledì. Al Nord, invece, ancora un fine settimana di vacanza. Si tornerà in campo, infatti, tra l’11 e il 12 gennaio. Ecco il quadro della 12sima giornata di andata nel girone Sud: Condor Monserrato-Primavera, domani ore 18; Azzurra Oristano-Beta, domani ore 19.30; Assemini-Carloforte, domani ore 19; Poetto-Serramanna, domenica ore 20.30; San Salvatore-Cus Cagliari, lunedì ore 21; Elmas-La Casa del Sorriso, mercoledì ore 21; Sinnai-Jolly, mercoledì ore 20.45; Pol. Marrubiu-Genneruxi, mercoledì ore 20.30.

© Riproduzione riservata