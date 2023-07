Antonio Madau è il nuovo allenatore del Sestu (Prima categoria). Lo annuncia il presidente Andrea Leporati. «Abbiamo chiuso la trattativa», dice Leporati. «È sicuramente un lusso per la categoria. Cercheremo ora di allestire una squadra competitiva consapevoli che Madau è anche un mister che lavora bene con i giovani e li aiuta a crescere. Attendiamo di conoscere il girone. Con le indicazioni del tecnico completeremo la rosa con sette, otto giocatori che ci potranno permettere di essere competitivi. Siamo reduci, per svariati motivi, da un campionato anomalo. Con il mister arriva il secondo Andrea Manca ed il preparatore dei portieri Gianni Picasso. Ci tengo», conclude Leporati, «comunque a ringraziare mister Capiali per quanto fatto. A volte si prendono delle decisioni, anche dolorose a livello umano, per dare una sterzata e cercare di fare un cambio di passo».

