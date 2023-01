Debutto ufficiale per la squadra femminile della Tharros che domani, in trasferta, sfida il Maracalagonis per la prima partita di Coppa Italia di Eccellenza.

È la prima volta che il club biancorosso, nella sua storia secolare, si tinge di rosa. "Dopo la scomparsa del presidente Emilio Naitza, l'Atletico Oristano ha affrontato un momento di grande difficoltà che ha portato la squadra alla retrocessione in Eccellenza dalla Serie C - spiega il patron della Tharros Tonio Mura - non potevamo permettere che quel progetto morisse, così abbiamo assunto l'impegno di mettere in piedi una formazione competitiva".

In attesa dell'avvio del campionato d'Eccellenza, l'undici allenato dalla tecnica Lella Giglio, con la collaborazione della vice Anna Maria Solinas, del preparatore dei portieri Andrea Lombardi e del preparatore atletico Alberto Atzori, affronta il girone B di Coppa Italia. Fischio d'inizio alle 11, al Comunale di Maracalagonis.

© Riproduzione riservata