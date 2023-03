Calcio regionale

In Eccellenza si gioca domenica alle 15. Dopo essere stato raggiunto in vetta dal Latte Dolce nell’ultimo turno, il Budoni ha un'ostica sfida con il San Teodoro, terzo in classifica e reduce da turno di riposo. In Prima, la Gialeto gioca a porte chiuse dopo gli insulti e gli sputi all’arbitro