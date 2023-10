La doppietta del Norbello caratterizza il weekend del tennistavolo. Vittoria in campionato, 4-1, sabato alla Bagnolese, e con l’identico punteggio ha battuto ieri i tedeschi dell’Essener nel primo turno della Inter Cup.

In serie A2 vince il TT Sassari, pareggia la Marcozzi e perde Nulvi.

NORBELLO

Le due vittorie consentono alla squadra del Guilcier di balzare al secondo posto della serie A1 e di superare il primo turno della Inter Cup. Nella Palestra Comunale di Via Azuni, sabato la Bagnolese non ha trovato scampo. A dire il vero nel primo match Gaston Alto ha sofferto con Pinto, e nel quinto set ha annullato un match point prima di vincere 13-11. Meno complicato per Diogo Carvalho in quattro set su Sanchi. Cappuccio soffre con Piccolin, numero uno d’Italia nel 2017 e perde in tre set. In discesa ma non troppo i punti di Diogo Carvalho su Istrate e Alto su Piccolin.

Cappuccio e Alto sono poi i protagonisti della vittoria per 4-1 sull’Essener in Europe Cup. Vincono i primi due incontri rispettivamente con Schimdl e Kleeberg. Norbello schiera la paraguaiana Lucero Ovelar (nella Inter Cup sono previste formazioni miste) battuta da Mildenberger. Il doppio Cappuccio-Alto vince in tre set, l’italiano chiude rimontando due set a Kleeberg. Prossimo turno con la vincente tra i belgi del Gierle e gli austriaci del Bruck Leitha.

SERIE A2 MASCHILE

Vittoria pesante del TT Sassari contro la capolista Milano Sport nel girone A. 4-2 al termine di un match che ha riservato tante emozioni e colpi di scena.

Inizia Poma, in quattro set su Solanke, segue la sconfitta al quinto di Marco Bressan con Tomasi, 40 anni ex Marcozzi, numero uno d’Italia nel 2010. Il fratello Luca e lo stesso Marco Bressan vincono gli incontri successivi con Mongiusti e Solanke. Si ferma Poma sconfitto da Mongiusti dopo tre combattuti set. Chiude con una clamorosa rimonta Luca Bressan, che dallo 0-2 con Tomasi vince 14-12 al quinto.

Si ferma la Marcozzi, nel girone B, con il pareggio per 3-3 con il Servigliano. Vantaggio di Toma, sconfitto Kuznetsov, nuovo vantaggio di Martinalli (14-12 al quinto con Cerza. Due battute d’arresto di Toma e Martinalli, ci pensa Kuznetsov ad acciuffare il oari battendo Cerza in rimonta in quattro set.

Male il Santa Tecla Nulvi, sconfitto in casa dal Frassati Napoli 4-2, ora è ultimo nel girone. Inizia bene Margarone con Fantoni, Rasanen cede poi ad Arce. I due successivi incontri indirizzano la partita. Perri, avanti due set cede al quinto a Calarco, Rasanen va sul 2-1 con Fantoni, perde al quinto 15-13. La riapre Margarone, ma Perri perde l’ultima partita con Arce.

