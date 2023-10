Altro cambio della guardia nella serie A1 maschile, Carrara batte Norbello e sorpassa la Marcozzi in testa alla classifica. La società cagliaritana si consola con il primo posto in A2 della squadra “B”. Nello stesso torneo primo pareggio del Santa Tecla Nulvi e prima sconfitta del TT Sassari.

SERIE A1 MASCHILE

Il Carrara campione d’Italia non perdona, il Norbello in formazione rimaneggiata è travolto 4-0. Era il match di cartello, le due squadre si dividevano il primato, poi superate dalla Marcozzi vittoriosa nell’anticipo di mercoledì. Qualche incertezza nei primi due incontri, quando Cappuccio ha vinto il primo set con il croato Gacina, numero 59 nel ranking mondiale, e impensierendolo nel secondo, prima di cedere negli ultimi due. L’esordio dello spagnolo Moises Alvarez Garcia con la maglia del Norbello non è dei più fortunati. Bobocica va sotto nel secondo set ma non è in vena di altre concessioni e vince 3-1. Senza storia la prima in stagione di Mokropolov, battuto dall’altro croato Pucar, numero 43 nel mondo. Chiude il match il 3-0 di Andrea Puppo su Cappuccio che combatte alla pari per due set.

SERIE A2 MASCHILE

Lo scontro tra le prime della classe lo vince la Marcozzi “B”, 4-1 al Torre Del Greco. Così la squadra cagliaritana si ritrova sola al primo posto. Inizia Costassa Vallino in tre set sul nigeriano Falana, allunga Martinalli, all’esordio stagionale, che ribalta il doppio svantaggio con Pellegrini e vince 13-11 al quinto. Kuznetsov spende tanto con Mellino e si fa rimontare. Sono gli ultimi segnali dei campani, Vallino Costassa e Kuznetsov vincono i loro incontri in tre set.

Il Santa Tecla Nulvi conquista il primo punto in A2, a Trani con il Casamassima finisce 3-3. Rasanen perde con Spagnolo, la rimonta di Nulvi è opera di Margarone, in quattro set su Sofia, e Perri, 3-0 a Giordano. Dopo il k.o di Margarone con l’ex Marcozzi Spagnolo, Rasanen assicura il pari superando Giordano. I pugliesi pareggiano con Sofia in quattro set su Perri.

Prima sconfitta del TT Sassari, battuto 4-2 a Brescia dal TT Marco Polo, che schiera Bisi, ex numero uno d’Italia, che inizia sconfiggendo Marco Bressan. Poma rimonta due volte Chokry, nel quinto allunga ma si fa raggiungere e cede 13-11. Luca e Marco Bressan la riaprono battendo rispettivamente Marchese e Chokry. Con Bisi non si scherza e Luca Bressan ne fa le spese (3-0), l’esordio del russo Bukin non cambia la partita, Marchese vince in tre set.

© Riproduzione riservata