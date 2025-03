Il penultimo turno della Serie A1 maschile è ancora una volta spalmato su più giorni. Tiene viva l’attenzione il duello per il secondo posto tra Marcozzi e TT Sassari, attualmente appaiate con la squadra cagliaritana in vantaggio negli scontri diretti. Le fatiche delle formazioni sarde iniziano domenica sera con Bagnolese-Norbello, con la squadra del Guilcer già matematicamente retrocessa in A2. Lunedì è il turno della Marcozzi che gioca a Servigliano un match dalle tante insidie. L’ultima partita, Messina-TT Sassari, è in programma giovedì, altro ostacolo attualmente in ottima condizione per la squadra di Santona.

Serie A2 maschile

L’infortunio di Mongiusti ha privato al Santa Tecla Nulvi di una pedina essenziale, la sua fuga verso la promozione è ad un bivio nella trasferta contro Pieve Emanuele, che spera di ritornare in gioco. È tutto sulle spalle di Costantino Cappuccio e Koldas che non possono sbagliare, Reggio Emilia è alle spalle ad appena un punto quando mancano due partite alla fine.

Nell’altro girone A il Muravera ha già conquistato la promozione in A1 nonostante due sconfitte consecutive. Domenica mattina saluterà i sostenitori nel match interno con il King Pong Roma.

Ultima trasferta per la Marcozzi, domani a Lucca.

Serie A2 femminile

Domani quinto e ultimo concentramento. Nessuna delle squadre sarde farà i playoff in caso di vittoria del girone, avendo già la prima squadra in Serie A1. Alcune sono in lotta per la salvezza.

A Verzuolo le partite del Girone B, dove il Norbello Blu contende il primo posto proprio alla società ospitante. Più indietro il Quattro Mori.

Al Muravera “B” manca un punto per vincere il Girone C, mentre il Muravera “A” non può sbagliare per evitare i playout. Entrambe giocano a Carrara.

Norbello ospita le ultime partite del Girone D, dove Norbello Giallo e TT Sassari sono chiamate a un ultimo sforzo per salvarsi.

