Un tennista sardo parteciperà alle qualificazioni dell'Atp 175 che si disputerà sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

E' Alberto Sanna, che si è aggiudicato l'Open Tc Cagliari to Superchallenger 175, che metteva in palio per il vincitore una wild card per il tabellone cadetto del torneo internazionale.

Sanna, portacolori del circolo ospitante, ha battuto 6-4, 2-6, 10-3 in finale un altro portacolori del sodalizio di Monte Urpinu, Nicola Porcu.

