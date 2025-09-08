Al via tra un mese i campionati di tennis a squadre maschili e femminili di Serie A1 e A2.

Le squadre sono state inserite in gironi a quattro, con tre giornate d'andata (5, 12 e 19 ottobre) e tre di ritorno (26 ottobre, 2 e 9 novembre).

La presenza sarda è assicurata dal Tc Cagliari (in A1 e A2 femminile) e, per la prima volta, dal Tc Alghero (in A2 maschile).

In A1 femminile, il Tc Cagliari è stato inserito nel girone 1 ed esordirà in casa contro il Tc Parioli Roma (5/10), per poi giocare due volte in nord Italia: a Bolzano (il 12/10, contro il Tc Rungg) e a Padova (19/10). Nel girone di ritorno, ancora una trasferta (il 26/10 a Roma) e poi doppia sfida casalinga (il 2/11 contro il Tc Padova e il 9/11 contro le sudtirolesi).



Il sodalizio rossoblu presenterà una squadra anche nel girone 1 di A2 femminile. Esordio sui campi del Ct Giotto di Arezzo (5/10), per poi giocare un doppio incontro sul rosso di Monte Urpinu contro lo Stampa Sporting Torino (12/10) e il Park Tc Genova. Ct Giotto a Cagliari il 26/10, e finale di girone a Torino (2/11) e Genova (9/11).

Il Tc Alghero è stato inserito nel girone 6 della A2 maschile. Debutto casalingo contro il Ct Albinea (5/10), per poi andare a giocare sui campi del Tc Bisenzio di Prato (12/10). Ultimo match del girone d'andata ad Alghero, contro il Tc Macerata (19/10). Nel ritorno, giallorossi di scena ad Albinea (26/10), poi sul green set di casa contro i toscani (2/11) e poi conclusione a Macerata (9/11).

© Riproduzione riservata