Doppia sconfitta con onore per i due tennisti sardi impegnati contro due teste di serie nel primo turno del tabellone maschile del secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del resort di Santa Margherita di Pula.

Matteo Mura, alfiere della Torres Tennis, al suo primo main draw in un torneo internazionale, ja perso 6-4, 7-6(5) contro il numero 2 del tabellone, il turco Ergi Kirkin.

Sconfitta in due set anche per Marco Dessì, cagliaritano della Calabria Swim Race. Opposto al numero 8 del seeding Gianmarco Ferrari, è stato sconfitto 7-5, 6-1 dopo essere andato a condurre sul 5-2 nel primo parziale.

Agli ottavi di finale, undici italiani in gioco.

Stop nelle qualificazioni femminili per Barbara Dessolis (Tc Cagliari), che ha perso 7-5, 6-4 contro Diletta Cherubini a un passo dal main draw. Al termine delle qualificazioni, il tabellone principale femminile vede in lizza 15 italiane sulle 32 partecipanti. Nella sfida odierna, Sofia Rocchetti ha regolato 6-3, 6-2 Jennifer Ruggeri.

© Riproduzione riservata