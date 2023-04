Quella di oggi è stata una giornata da ricordare per il tennis sardo. Nell'Itf di Santa Margherita di Pula, Marco Dessì festeggia la prima vittoria in un tabellone principale internazionale, conquista il suo primo punto mondiale ed esordirà nella classifica Atp. Dessì, dopo aver superato le qualificazioni, ha superato anche il primo ostacolo nel main draw, rappresentato dal qualificato Lorenzo Ferri (1988 della classifica mondiale), sconfitto con un netto 6-1, 6-3. Domani alle 10, match contro il russo Andrey Chepelev, numero 6 del seeding e 417 del mondo.

Lorenzo Carboni (1220 Atp) mette un altro mattoncino nel suo processo di crescita, onorando la wild card ricevuta con una vittoria per 3-6, 6-0, 3-0 sul qualificato russo Mikalai Haliak (828), che nel terzo set si è ritirato, pare, per un principio di colpo di calore. Carboni non è riuscito a centrale il successo anche in doppio perdendo, in coppia con Rocco Piatti, figlio di coach Riccardo, 7-6(2), 4-6, 10-0 contro Biagio Gramaticopolo e Leonardo Malgaroli. Domani alle 10, per gli ottavi di singolare, sfida la testa di serie numero 2, lo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo (332).

Nel singolare femminile, Barbara Dessolis (1057 Wta) non è riuscita a superare l'ultimo turno delle qualificazioni cedendo 6-2, 6-3 a Federica Bilardo (528). Dessolis si è invece issata ai quarti di finale del doppio, con Margherita Marcon, battendo 6-4, 7-6(1) la ceca Natalie Cinkova e la statunitense Versace Gatti.

