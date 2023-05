Giulio Zeppieri si qualifica per i quarti di finale del Superchallenger di Cagliari. Il 21enne mancino romano ha regolato 6-2, 6-0 Mattia Bellucci nel derby tricolore di giornata. Il match è stato combattuto più di quanto non dica il risultato, con il 21enne di Busto Arsizio che è andato in vantaggio per 2-1 nel primo set, ma poi non è riuscito a vincere uno dei diversi game che si sono decisi ai vantaggi, con Zeppieri che ne ha messo in fila undici di fila.

Andrea Pellegrino ha fatto sperare nella sorpresa azzurra, ma si è arreso ai problemi fisici, prima che al suo avversario, ritirandosi sul 6-7(2), 6-1, 3-1 per il francese Ugo Humbert, numero 6 del torneo.

La sorpresa l'ha messa a segno Taro Daniel. Il giapponese nato a New York, 109 della classifica mondiale, ha sorpreso 6-2, 6-3 lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 3 del torneo e 54 Atp.

Tutto da copione per l'esordio di Laslo Djere. Il serbo, testa di serie numero 4, finalista qui nell'Atp 250 di due anni fa, ha battuto 6-4, 6-2 lo slovacco Jozef Kovalik.

Atteso in campo Alessandro Giannessi contro l'australiano Thanasi Kokkinakis. Poi sarà tempo di primo match per le prime due teste di serie: il giapponese Yoshihita Nishioka (contro il colombiano Daniel Elahi Galan) e, nel serale, lo statunitense Ben Shelton (contro l'ungherese Fabian Marozsan).

© Riproduzione riservata