Barbara Dessolis vola agli ottavi di finale dell'Itf Combined di Santa Margherita di Pula. Nel primo turno del tabellone femminile, la tennista nuorese ha superato 6-3, 6-2 un'altra qualificata, l'elvetica Chiara Talleri e domani mattina si troverà davanti alla prima favorita del torneo: Victoria Jimenez Kasintseva, tennista di Andorra.

Anche Marcella, la sorella minore di Barbara, si era qualificata, me nel primo turno ha perso 6-4, 6-2 contro Alessandra Mazzola, sua compagna di squadra al Tc Cagliari.

In doppio, le due sorelle giocheranno domani i quarti di finale contro la romena Oana Gavrila e la greca Sapfo Sakellaridis, coppia numero 1 del torneo.

Sempre nei quarti, forfait per la coppia formata da Alessandra Pezzulla e Martina Peretti, che hanno lasciato strada alle numero 2 del seeding: l'olandese Lexie Stevens e la bosniaca Anita Wagner.

