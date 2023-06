Iniziano domenica i playoff e playout dei campionati nazionali di Serie B1 e B2 maschili e femminili di tennis a squadre. Sono cinque le squadre sarde interessate alla fase di spareggio.

Nelle semifinali dei playoff per andare in A2 maschile (in gara secca), scendono subito in campo il Tc Alghero (che ospita il Ct Bari a Maria Pia) e la Torres (che va a far visita al Ct Lucca). Già in finale il Tc Cagliari, che aspetta la vincente del derby pugliese tra Ct Maglie e Outline Tennis School Lecce (andata domenica 2 luglio oltre Tirreno e ritorno, sette giorni dopo a Monte Urpinu).

Nei playoff di B2 maschile, il Tc Porto Torres va nell'Alessandrino per sfidare il Tc Sale (ritorno domenica 2 in Sardegna) per il salto di categoria.

Nei playout della B2 femminile, doppio match anche per la Torres, che si gioca la salvezza contro il Tc Parioli (andata sul rosso romano, ritorno su quello sassarese).

