Sconfitta nei quarti di finale del doppio femminile dell'Itf di Santa Margherita di Pula per Barbara Dessolis, che, in coppia con Matilde Mariani, cede il passo per 6-1, 7-6(1) a Giorgia Pedone e alla svedese Kajsa Rinaldo Persson.

Nelle semifinali del singolare maschile, tre dei quattro posti sono stati conquistati da tennisti italiani. Tommaso Compagnucci ha vinto in tre set (6-4, 4-6, 6-4) contro l'argentino Alejo Lorenzo Lingua Lavallen. Domani troverà dall'altra parte della rete il francese Mathys Erhard. La testa di serie numero 3 ha battuto 6-0, 6-4 Lorenzo Rottoli, numero 7 del seeding. Nella parte bassa del tabellone si sfideranno Julian Ocleppo, figlio dell'ex davisman Gianni (il suo avversario, il portoghese Goncalo Oliveira, testa di serie numero 4 e vincitore del secondo torneo disputato qui, si è ritirato quando era già sotto 5-2).

Situazione opposta nel singolare femminile, dove non ci saranno italiane nei quarti. Sconfitte per Matilde Paoletti (6-4, 6-2 dalla favorita della vigilia, la russa Ekatarina Makarova), per la testa di serie numero 4 Camilla Rosatello (6-2, 6-7, 6-4 dalla svedese Rinaldo Persson) e per le qualificate Aurora Zantedeschi (6-4, 6-0 dalla bosniaca Dea Herdzelas) e Giorgia Pedone (6-0, 7-6 dalla russa Anastasia Gasanova, numero 2 del tabellone).

