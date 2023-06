I crampi e un avversario solido estromettono Lorenzo Carboni dall'Itf di Casablanca (15mila dollari di montepremi). Sul rosso marocchino e dopo aver superato le qualificazioni, il tennista algherese (1130 della classifica mondiale) ha affrontato nell'esordio del tabellone principale lo spagnolo Mario Gonzalez Fernandez (717 Atp).

Dopo aver vinto il primo set 6-4, Carboni ha subito lo stesso risultato nel secondo. Il verdetto è stato rimandato al set decisivo, in cui il tennista sardo ha sofferto i crampi, finendo per ritirarsi sul 5-2 per il suo avversario.

Prima del singolare, Carboni aveva giocato il doppio in coppia con Rocco Piatti, figlio del coach Riccardo. La coppia italo-monegasca ha perso 6-7(5), 7-6(4), 10-6 contro i tedeschi Taym Al Azmeh e Paul Armin Albrecht.

