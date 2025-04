Tre italiani - Giovanni Oradini, Luciano Carraro e Raul Brancaccio - ai quarti di finale del secondo dei sei Itf Combined che si stanno svolgendo sulla terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Oradini, che ha passato il turno dopo aver sconfitto 6-4, 7-5 il qualificato indiano Manas Dhamne, domani se la vedrà con la testa di serie numero 1 del torneo, il belga Gauthier Onclin. Giornata da incorniciare per il qualificato Luciano Carraro, che in uno dei due derby tricolore ha sorpreso 6-2, 6-3 Alessandro Pecci (testa di serie numero 9) e domani proverà a ripetersi contro lo spagnolo Carlos Jover, numero 3 del seeding approdato ai quarti dopo il successo in tre set, per 2-6, 6-2, 6-3, su Samuele Pieri. La testa di serie numero 8, Raul Brancaccio, oggi ha battuto 6-3, 6-4 Gianmarco Ferrari e domani dovrà affrontare il numero 2 del tabellone, l’olandese Guy Den Ouden, che con un doppio 6-1 ha invece eliminato l’algherese Lorenzo Carboni. Out anche l’italiano Niccolò Catini, fermato sul 6-2, 6-3 dallo svizzero Dominic Stricker, testa di serie numero 4.

Femminile. Una sola italiana agli ottavi del torneo femminile, è la wild card Alessandra Mazzola, romagnola del Tc Cagliari che domani giocherà contro la qualificata statunitense Mia Horvit, capace di eliminare la francese Sara Cakarevic, numero 7 del seeding, 7-6(3), 7-5.

Sconfitta amara per Viola Turini in un match tra qualificate che avrebbe potuto vincere se avesse capitalizzato un prezioso match point avuto sul 6-0, 5-2, ma così non è stato e la francese Sarah Iliev è riuscita a ribaltare il risultato con un clamoroso 0-6, 7-5, 6-1.

Eliminate anche la testa di serie numero 2, Giorgia Pedone (7-5, 3-6, 6-3 dalla qualificata transalpina Jenny Lim), Federica Urgesi (6-1, 6-2 dalla romena Patricia Maria Tig, numero 4 del seeding) e Sofia Rocchetti (doppio 6-1 dalla greca del Tc Cagliari, Despina Papamichail, numero 5).

Un problema all’adduttore ha invece fermato la qualificata Noemi Basiletti, costretta al ritiro dopo aver perso i primi sette giochi contro la bulgara Elizara Yaneva.

I tornei Itf Combined di Santa Margherita di Pula rientrano nella manifestazione Forte Village Tennis Project e sono organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

