Tanti sardi in campo a Santa Margherita di Pula nel mercoledì del primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Nel singolare femminile, la qualificata Marcella Dessolis, portacolori del Tc Cagliari, ha superato il primo scoglio nel tabellone principale, la wild card lettone Vladislava Lescinska, battuta con un agile 6-1, 6-0. Negli ottavi di finale, la ventenne nuorese si misurerà con la tedesca Antonia Schmidt, testa di serie numero 6.

Out, invece, Aurora Deidda del Milano 26, che dopo aver superato le qualificazioni, si è arresa 6-0, 6-2 al primo turno contro Vittoria Paganetti.

Maschile. Due battute d’arresto pesanti anche nel doppio maschile. Niccolò Dessì e Mattia Secci, coppia del Quattro Mori Tennis Team, hanno perso 6-3, 6-4 contro Giammarco Gandolfi e Filippo Mazzola. Sempre sui campi in terra battuta del Forte Village, il torresino Matteo Mura e lo statunitense Kyle Overmyer sono stati regolati 2-6, 6-2, 11-9 da una delle coppie testa di serie, quella formata da Jacopo Bilardo e Niccolò Ciavarella.

