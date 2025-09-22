Tennis, i Campionati Italiani di Seconda categoria a CagliariIl torneo si disputerà dal 29 settembre al 5 ottobre sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu
Saranno 87 gli atleti che inseguiranno lo scudetto nei Campionati Italiani di Seconda categoria, che si disputeranno sui campi in terra battuta del Tc Cagliari da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre.
Scadute ieri le iscrizioni, l'entry list è di tutto rispetto, con il 2.1 Alessandro Ingarao che si presenta come uomo da battere. Il 26enne si trova infatti decisamente a suo agio sul rosso di Monte Urpinu, visto che si è aggiudicato le ultime tre edizioni del torneo sia in singolare, sia in doppio.
Come sempre, il tabellone è un interessante mix tra vecchie volpi e giovani rampanti, con i pariclassifica Tomas Gerini e Gabriele Maria Noce, e i 2.2 Alessandro Ragazzi, Riccardo Mascarini, Roberto Miceli, Matteo Dal Zotto, Antonio Caruso e Noah Perfetti avversari più temibili per il tri-campione uscente.
Non sarà della partita Stefano Baldoni, finalista nelle ultime due edizioni e in passato tesserato proprio per il circolo ospitante.
Come sempre corposa la presenza di tennisti sardi, a partire dai 2.3 Niccolò Dessì e Nicola Porcu.