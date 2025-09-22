Saranno 87 gli atleti che inseguiranno lo scudetto nei Campionati Italiani di Seconda categoria, che si disputeranno sui campi in terra battuta del Tc Cagliari da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre.

Scadute ieri le iscrizioni, l'entry list è di tutto rispetto, con il 2.1 Alessandro Ingarao che si presenta come uomo da battere. Il 26enne si trova infatti decisamente a suo agio sul rosso di Monte Urpinu, visto che si è aggiudicato le ultime tre edizioni del torneo sia in singolare, sia in doppio.

Come sempre, il tabellone è un interessante mix tra vecchie volpi e giovani rampanti, con i pariclassifica Tomas Gerini e Gabriele Maria Noce, e i 2.2 Alessandro Ragazzi, Riccardo Mascarini, Roberto Miceli, Matteo Dal Zotto, Antonio Caruso e Noah Perfetti avversari più temibili per il tri-campione uscente.

Non sarà della partita Stefano Baldoni, finalista nelle ultime due edizioni e in passato tesserato proprio per il circolo ospitante.

Come sempre corposa la presenza di tennisti sardi, a partire dai 2.3 Niccolò Dessì e Nicola Porcu.

© Riproduzione riservata