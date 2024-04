Edoardo Pilia vince la tappa Under 18 del Circuito Super Next Gen disputata sui campi dello Junior Tennis Palocco di Roma.

Il giovane alfiere del Tc Cagliari, accreditato della seconda testa di serie, è entrato in lizza nei sedicesimi di finale regolando 6-1, 6-2 Daniele Polletti, per poi mettere in fila, tutti in due set, il numero 15 del seeding Lorenzo D'Intini (6-1, 6-2 negli ottavi), Mattia Biagiotti (6-4, 6-2 nei quarti) e il numero 14 Niccolò Chelli (6-4, 6-2 in semifinale).

In finale, Pilia ha coronato il suo torneo superando 6-3, 6-2 la testa di serie numero 1 Giacomo Bertini, grossetano che si allena alla Rafa Nadal Academy.

