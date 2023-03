Domenica 14 maggio prenderanno il via i campionati nazionali di Serie B di tennis a squadre. Sei le compagini sarde impegnate tra uomini e donne, mentre le due squadre femminili del Tc Cagliari entreranno in gara a ottobre per la A2.

Quattro le squadre sarde nella B1 maschile.

Tc Cagliari (retrocessa dalla A2): Roman Andres Burruchaga (2.1, argentino), Andrea Picchione (2.1), Franco Capalbo (2.3), Bruno Pujol Navarro (2.3, spagnolo), Nicola Porcu (2.4, vivaio), Roberto Binaghi (2.5, vivaio), Alberto Sanna (2.5, vivaio), Mattia Secci (2.6, vivaio), Stefano Mocci (3.2), Martin Vassallo Arguello (3.2);

Tc Terranova Olbia (salvo ai playout): Constantin Lilian Bottoun Kouzime (2.2, francese), Florian Broska (2.2), Kai Christian Wehnelt (2.2, tedesco, Federico Salomone (2.3), Mikolaj Ryszard Lorenz (2.4, polacco), Matteo Masala (2.5, vivaio), Davide Vargiu (3.2, vivaio), Andrea Mendola (3.4, vivaio), Lorenzo Cossu (4.3);

Tc Alghero (neopromosso, vincitore della B2): Andrea Bacaloni (2.3), Oscar Hans Manfred Moraing (2.3, tedesco), Marco Mosciatti (2.4), Constantin Schmitz (2.4, tedesco), Michele Fois (2.7, vivaio), Cristiano Monte (3.1, vivaio, Nicolò Serra (3.1, vivaio) e Luca Fasciani (4.1);

Torres (neopromossa dopo i playoff): Alberto Barroso Campos (2.1, spagnolo), Baptiste Crepatte (2.2, francese), Valerio Perruzza (2.2), Pol Toledo Bague (2.3, spagnolo), Andrea Cherchi (2.6, vivaio), Matteo Mura (2.6, vivaio), David Vega Hernandez (2.6, spagnolo), Gianluca Sarais (2.7, vivaio), Giulio Torroni (2.7), Mauro Rodighiero (3.3).

Nella B2 maschile, Tc Porto Torres (salvo ai playout): Tim Handel (2.2, tedesco), Johannes Talbro Ingildsen (2.2, danese), Jonayhan Arnaud Eysseric (2.3, francese), Alessandro Procopio (2.3), Alexander Ferdinando Robin Fragasso (2.5, vivaio),Tommaso Pace (2.5), Antonio Zucca (2.7), Niccolò Pia (2.8, vivaio), Enrico Proli (3.1, vivaio), Franco Ciafardini (3.4), Raffaele Lepori (4.2, vivaio), Salvatore Manunta (4.2), Giovanni Uleri (4.4) e Roberto Pia (4.nc).

In B2 femminile, Torres Tennis (retrocessa dalla B1): Miriam Bianca Bulgaru (2.1, romena), Andrea Gamiz Perez (2.1, spagnola), Oana Gavrila (2.2, romena), Natalia Aleksandra Siedliska (2.3, tedesca), Alice Ferlito (2.4), Stefania Bojica (2.5), Carolina Cicu (2.7, vivaio), Livia Marrosu (2.8, vivaio), Giulia Pisano (3.1, vivaio) e Roberta Sechi (3.1, vivaio).

