Stop all'esordio nel tabellone principale dell'Itf di Antalya (montepremi 15mila dollari) per Barbara Dessolis e Alessandra Mazzola, le due portacolori del Tc Cagliari impegnate sulla terra battuta turca.

Dessolis (numero 1162 della classifica mondiale) è stata brava a superare le qualificazioni, battendo 4-6, 6-2, 10-4 la tedesca Vivien Sandberg, 6-3, 6-1 la norvegese Josefine Falster e, con lo stesso risultato, la belga Lisa Claeys. Nel main draw, è stata superata 6-2, 6-0 dalla russa Anastasia Zolotareva, numero 5 del tabellone e 677 al mondo.

Mazzola, accreditata della settima testa di serie e 738 Wta, si è fatta sorprendere 2-6, 6-3, 7-5 dalla wild card locale Gozde Turhan.

In doppio, Barbara Dessolis, in coppia con Ginevra Parentini Vallega Montebruno, ha perso 5-7, 6-4, 10-5 contro le ceche Linda Sevcikova e Karolina Vickova. Alessandra Mazzola, con la bulgara Julia Stamatova, è stata sconfitta 6-0, 6-2 dalle russe Anastasia e Rada Zolotareva.

