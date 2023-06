Cinquant’anni di storia di sport, di vittorie e sconfitte, sfide poi superate, meriti sportivi di giovanissimi talenti cresciuti insieme al numero dei soci, che hanno fatto del Tennis Club di Porto Torres uno dei circoli di eccellenza della disciplina sportiva nel territorio.

Il club ha raggiunto il traguardo dei 50 anni di vita, segnati da una serie di eventi che hanno portato la squadra maschile alla promozione in Serie B2, e dopo la terza partecipazione al campionato nazionale ora si prepara ad affrontare i Playoff per la promozione in B1.

Domani, venerdì 30 giugno, la festa dell’anniversario di cinquant’anni di avventure, una serata promossa dal direttivo guidato dal presidente Stefano Caria, dedicata alla storia del Tennis Club nato nel 1973 nei campi dell’Hotel Libyssonis e trasferitosi dal 1980 su quelli in terra battuta di Li Lioni ed infine in maniera definitiva nell’attuale location pubblica dal giugno del 1994.

Anni che hanno visto succedersi cinque presidenti, ognuno con un contributo importante per la crescita del club: Gavino Bazzoni, Fernando Tonetto, Gavino Bella, Patrizia Foddai e Stefano Caria. La serata si svolgerà all’insegna del racconto su quanto accaduto in questi cinquanta anni di storia, dove saranno premiate le figure di spicco che hanno dato un forte contribuito alla crescita del nostro Tennis Club.

