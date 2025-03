Prende il via domani la Serie C di tennis a squadre maschile e femminile, il massimo campionato regionale.

La C maschile prevede due gironi da sette squadre, che si concludono il 4 maggio: le prime due vanno al tabellone finale, le settime retrocedono in D1, mentre le quinte e le seste giocano gli spareggi salvezza.

Tre gironi da tre per la C femminile, con ultimo turno il 30 marzo: le prime due che andranno alla seconda fase, mentre le ultime giocheranno un triangolare, che vedrà la peggio classificata retrocedere.

I playoff e playout maschili si disputeranno il 18 e 25 maggio, i femminili dal 6 aprile al 25 maggio.



Le partite della prima giornata.

Maschile.

Girone 1: Easy Tennis Quartucciu-Tc Cagliari, Sporting Ct Quartu-Tc Ghilarza, Tc Alghero-Tc Novelli La Maddalena. Riposa Quattro Mori Tennis Team.

Girone 2: Ct Decimomannu-Poggio Sport Village Sport Center 2000, Ct Macomer-Tc Terranova Olbia, Tc70 Oristano-Tc Tempio. Riposa Tennis Elmas.



Femminile.

Girone 1: Tc Cagliari A-Tc Terranova. Riposa Tc Alghero-Capricci.

Girone 2: Tc Cagliari B-Sporting Ct Quartu. Riposa Milano 26.

Girone 3: Quattro Mori Tennis Team-Torres Tennis. Riposa Ct Decimomannu.

