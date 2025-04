Prenderà il via domenica 13 aprile il campionato regionale di Serie D di tennis a squadre maschile e femminile.

La D1 maschile vede dodici squadre affrontarsi in due gironi da sei (Cus Cagliari A, Easy Sporting Club A, Tc Ittiri A, Tc Cagliari A, Tc Soleminis e Torres Tennis A nel primo, Ct Decimomannu A, Tc Arzachena A, Tc Carbonia A, Tc Monteluna A, Tc Porto Torres e Tennis Elmas nel secondo) e prevede che le prime quattro di ognuno vadano ai playoff per inseguire quattro promozioni, mentre le ultime due dei due gironi retrocedono.

La D2 maschile ha ventiquattro squadre suddivise in quattro gironi, la D3 prevede sei raggruppamenti da sei compagini e la D4 è suddivisa in quindici gironi da sei e cinque da cinque.

Anche la D1 femminile prevede due gironi da sei (Accademia Tennis Sassari, Cus Cagliari, Sporting Ct Quartu, Tc Cagliari A, Tc Ghilarza e Tc Tempio A nel primo, Gt Rossi A Kriya Med Centre, Polisportiva Acquafredda Siliqua, Tc Arzachena A, Tc Porto Torres, Tennis Elmas e Torres Tennis A nel secondo), con stessi parametri del torneo maschile, mentre alla D2 partecipano 51 compagini, con un girone da sei e nove da cinque.

