Sono Marco Dessì e Alessandra Pezzulla i vincitori dell'Open Lbj Città di Settimo San Pietro di tennis.

Nel tabellone maschile, l'alfiere del Tc Viterbo (2.2 nazionale e 1845 della classifica mondiale), accreditato della prima testa di serie, è entrato in lizza in semifinale, non lasciando giochi a Mauro Spanu (2.8 del Tc Cagliari), per poi regolare 6-0, 6-3 in finale Samuele Porcu (2.7, Tc Cagliari). In semifinale, Porcu aveva eliminato 6-7(2), 6-4, 10-4 al termine di un'autentica battaglia sportiva il 2.8 compagno di circolo Lorenzo Rocco.

Vittoria per la testa di serie numero 1 anche nel femminile: la 2.5 portacolori del Ct Decimomannu supera 6-2, 6-3 in semifinale Aurora Deidda (2.6, Milano 26), per poi regolare con un doppio 6-1 Angelica Porcedda (2.7, Sporting Ct Quartu), che in semifinale aveva approfittato del forfait della numero 2 del seeding Carolina Cicu (2.6, Torres Tennis).

