Non solo il big match di Serie D nel weekend cestistico regionale. Anche in Promozione, sia al Sud che al Nord, una serie di match di alto livello.

Serie D. Domani di fronte Innvoyou e Dinamo Academy. In palio la promozione diretta. Alle spalle altro scontro importante in prospettiva playoff, quello tra La Casa del Sorriso Su Planu e Cantina Giba Astro. Il programma della 13sima di Ritorno: Visionottica Carbonia-San Salvatore, domani ore 18.30; Assemini-Masters, domani ore 19.15; Genneruxi-Dinamo 2000, domani ore 18; Innovyou Sennori-Dinamo Academy, domani ore 19; San Sperate-Carloforte, domani ore 18.30; La Casa del Sorriso-Cantina Giba Astro, domenica ore 19. Riposano Santa Croce e Coral.

Promozione. Scontro diretto tra seconda (Spirito Sportivo) e terza (Jolly Dolianova) al Sud. Al Nord, invece, il turno offre l’incrocio, a Ozieri, tra Demones e Pallacanestro Nuoro, prime due in classifica. Il quadro della 12sima di Ritorno del girone Sud: Beta-Condor, martedì ore 21.30; Sinis-Serramanna, stasera ore 21; Terralba-Sinnai, domenica ore 18.30; Siliqua-Genneruxi, stasera ore 20.45; Iglesias-Basket Quartu, domani ore 18.30; Spirito Sportivo-Jolly Dolianova, domenica ore 19. La sesta gara della fase a “orologio”: Arzachena-Aurea Sassari, domenica ore 17.30; Nulvi-S. Orsola, domani ore 18.30; 80&Co. Basket-Ichnos Nuoro, domani ore 20; Demones-Pall. Nuoro, domenica ore 17.30. Riposa CMB Porto Torres.

B Femminile. In attesa della fine della fase regionale, domani sarà la penultima giornata, la Virtus Cagliari ufficializza l’arrivo di Anna Turel, classe 2002, guardia tiratrice. La Turel darà una mano alla compagine cagliaritana in vista della fase decisiva per la serie A/2. Così in campo domani per l’ottava giornata della fase a “orologio”: New Basket Ploaghe-Cus Cagliari, domani ore 18; Kiron Elmas-Mercede, domani ore 19; Antonianum-Cantina Giba Astro, domani ore 18.30; Su Planu-Virtus Cagliari, domenica ore 18. Riposa San Salvatore.

