Per la Matex è arrivato il momento clou della stagione: i playoff scudetto del Campionato Italiano a Squadre di Badminton, in programma domani e domenica al PalaBadminton di Milano.

La Marabadminton, squadra di Maracalagonis e unica portacolori sarda nella massima serie, ha chiuso la fase a gironi in testa alla classifica e, alle 15 di domani, scenderà in campo in semifinale contro il Brescia, mentre nell’altra metà del tabellone si affronteranno, in contemporanea, Milano e Bozen.

Le vincitrici si giocheranno il tricolore in finale alle 10 di domenica, mentre le due perdenti si affronteranno per aggiudicarsi il terzo posto.

© Riproduzione riservata