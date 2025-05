Siamo giunti al momento decisivo della stagione sportiva 2024/2025 per i campionati regionali di Prima e Seconda categoria. Le squadre protagoniste dei play-off si preparano a disputare le finali, in programma sabato primo giugno alle 17, che decreteranno la graduatoria definitiva utile anche ai fini di eventuali ripescaggi per la stagione successiva.

Campionato Regionale di Prima Categoria – Finali playoff

Le gare si disputeranno in campo neutro secondo il seguente programma:

Finale 1°/2° posto: Freccia Parte Montis vs San Giorgio Perfugas (Campo neutro “Scalarba” di Macomer)

Finale 3°/4° posto: Baunese vs Thiesi (Campo neutro “Maristai” di Gavoi)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari. Se il risultato dovesse restare in equilibrio, si ricorrerà ai calci di rigore.

L’esito di queste gare determinerà la classifica finale dei play-off di Prima Categoria, che costituirà riferimento prioritario per eventuali ammissioni al campionato di Promozione 2025/2026, in caso di vacanze di organico.

Campionato Regionale di 2ª Categoria – Finali playoff

Anche per la Seconda Categoria l’atto conclusivo si terrà su campi neutri e con la stessa formula:

Finale 1°/2° posto: Accademia Sulcitana vs Sorso 1930 (Campo neutro “G. Neri” di Arborea)

Finale 3°/4° posto: Macomer Calcio vs Villagrande (Campo neutro “Sa ‘e Marina” di Ovodda)

Anche in questo caso, tempi supplementari e rigori saranno previsti in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari.

La classifica finale dei play-off di Seconda categoria sarà utilizzata per eventuali ripescaggi in Prima categoria nella stagione 2025/2026, qualora si rendessero disponibili posti nel campionato superiore.

