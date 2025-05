Si torna in campo oggi, nel girone Sud del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Due le sfide in programma per i quarti di finale playoff: Assemini-Genneruxi e Sinnai-Poetto Gruppo Ena.

Assemini-Genneruxi. Stasera, alle 20.45, i padroni di casa, primi in classifica al termine della regular season, se la vedranno contro la compagine cagliaritana, ottava dopo la prima fase. Anche i precedenti stagionali sono in favore della compagine allenata da Tonio Canalis (66-92 all’andata e 76-61 nel ritorno). Ad arbitrare la gara sarà la coppia arbitrale composta da Carrus e Frau.

Sinnai-Poetto. Sempre oggi alle 20.45, in campo Sinnai e Poetto Gruppo Ena. L’incrocio metterà di fronte la seconda contro la settima della fase regolare del campionato. I precedenti della regular season sono a favore della compagine allenata da Tony Atella, con i sinnaesi vittoriosi per 75-81 nella gara di andata e 87-62 al ritorno. Ad arbitrare la partita sarà la coppia di arbitri composta da Zara e Montisci.

In semifinale. Chi ha già un posto tra le 4 semifinaliste è il Carloforte che, lo scorso weekend, ha battuto a domicilio il Cus Cagliari per 48-59, ribaltando così il fattore campo. La compagine carlofortina attende ora la vincente della sfida tra Sinnai e Poetto.

Ultimo quarto. È in programma domenica, alle 18.30, e vedrà di fronte Jolly Dolianova (quarta nella prima fase) e Azzurra Oristano (quinta).

