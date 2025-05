Ultime battute nei tornei regionali di basket. Tra gli impegni delle formazioni sarde, spicca la gara di ritorno negli spareggi per la Serie A/2 Femminile del Cus Cagliari, la finale per il titolo in Divisione Regionale 1 e i playoff del torneo di Divisione Regionale 2.

Serie B Femminile. Domani in campo il Cus Cagliari, nel match di ritorno contro la Fantini Pontevico. Da recuperare il -10 della sfida in terra lombarda (52-42); passivo accusato nella ripresa, dopo i primi due quarti di sostanziale equilibrio. La palla a due è prevista per le 19, sul parquet del palaCus. Chi nel doppio confronto la spunterà se la vedrà contro la vincente dell’altra semifinale, che vede di fronte Domus Mulieris Viterbo e Chemco 1974 Puianello.

Divisione Regionale 1. Le neo-promosse in Serie C, Carbonia e Fisiokons Aurea Sassari, domenica saranno impegnate nella finalissima per il titolo di categoria. Teatro della gara sarà la palestra Comunale di Terralba, a partire dalle 18. Sabato 7 giugno, invece, si giocherà la finale per il terzo posto tra Demones Ozieri e San Salvatore Selargius. Nel weekend si gioca anche nel girone playout. Il programma della quinta giornata: Oristano Basket-Astro, domani ore 18.30; Mogoro-Isola Gas Terralba, domenica ore 20.30; Iglesias-Genneruxi, lunedì ore 19.30.

Divisione Regionale 2. Assemini e Sinnai raggiungono Carloforte in semifinale. I primi superano il Genneruxi per 74-45. Dopo un primo quarto equilibrato e dal punteggio basso (11-7 al 10’), il quintetto allenato da Tonio Canalis effettua il break prima dell’intervallo (40-24 al 20’). L’allungo decisivo nella terza frazione (58-29 al 30’), mentre negli ultimi 10’ gli asseminesi gestiscono la situazione. Miglior realizzatore della gara è Solinas, dell’Assemini, con 17 punti. Sinnai, invece, batte al termine di 40’ equilibrati, il Poetto Gruppo Ena per 69-57. Testa a testa nei primi 30’ di gioco (16-15 al 10’, 27-29 al 20’ e 48-47 al 30’). L’allungo dei padroni di casa arriva nell’ultimo quarto, fino al +12 della sirena finale. Ora è attesa per la quarta semifinalista: sarà una tra Jolly Dolianova e Azzurra Oristano, in campo domenica alle 18.30.

