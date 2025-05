Olbia si prepara a conoscere il nuovo allenatore dell’Olbia.

Il tecnico che guiderà i bianchi nel prossimo campionato di Serie D sarà presentato alla stampa martedì da Benno Räber in rappresentanza della proprietà svizzera (SwissPro) e dal direttore dell’area tecnica Manuel Gonzalez. Presente anche il responsabile del settore giovanile Fabrizio Lucidi.

Nell’occasione verrà illustrato il programma per la stagione 2025/26, idee sul mercato, sede e date del ritiro precampionato e obiettivi, e verrà fatto il punto sulla situazione, partendo dal bilancio dell’ultimo travagliato anno, primo della gestione SwissPro, caratterizzato da tre cambi di allenatore e chiuso con un’insperata salvezza diretta.

Ed è proprio dal recente passato che potrebbe arrivare – o, meglio, tornare in panchina – l’allenatore per la prossima stagione: quello di Lucas Gatti, che ha guidato i galluresi per un mese l’anno scorso, tra ottobre e novembre, dimettendosi alla vigilia dell’11ª giornata di andata, resta il nome più gettonato, anche se non sono escluse sorprese.

